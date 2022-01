Centocinquanta vaccini buttati e Green Pass falsi: arrestato un medico

Falso in atto pubblico per 150 attestazioni di avvenuta somministrazione di vaccino anti-Covid che non sarebbe avvenuta, ma che avrebbero consentito il rilascio Green pass, ritenuti falsi, per avvenuta vaccinazione a 73 soggetti. È una delle accuse mosse a un medico di medicina generale di Ascoli Piceno, convenzionato con l'Asur, arrestato oggi dai carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno su ordine del gip anche per peculato in relazione a 120 dosi anti-Covid ritirate dal centro vaccinale di Ascoli delle quali, secondo il procuratore Umberto Monti, il medico si sarebbe disfatto, senza averle inoculate.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid in Campania, boom del contagio tra gli studenti: positivo il... IL CASO Comune di Napoli, 500 no vax e rispunta l'ipotesi dello smart... IL DECRETO Super green pass per lavorare, obbligo a scaglioni: da febbraio...