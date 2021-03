Vaccini dai dentisti: «Pronti in 63 mila». Farmacisti e infermieri ancora in dubbio

Anche i dentisti sono pronti a vaccinare. «Sono circa 63.600 mila gli odontoiatri che saranno coinvolti come vaccinatori – spiega all'Adnkronos Salute il presidente nazionale dell'Andi, l'Associazione nazionale dentisti italiani, Carlo Ghirlanda – . Abbiamo approvato i requisiti di massima per far partire l'accordo». Ma le vaccinazioni partiranno almeno tra un mese. «Saremo pronti in poco tempo – prosegue Ghirlanda –, dopo le disponibilità dei colleghi perché la partecipazione è su base volontaria, e quando arriveranno i vaccini. Non credo prima di aprile».

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA L'Ema autorizza il vaccino Johnson&Johnson: in Italia attese... LA POLEMICA Vaccini, vescovi canadesi e Usa: no ad AstraZeneca e... MILANO Vaccino, con Pzifer il 98,2% dei sanitari dell'ospedale Niguarda...

Ad ogni dentista 40€ lordi per vaccinato

L'accordo con il ministero della Salute prevede per gli odontoiatri-vaccinatori volontari «un contributo sulla linea di quello già previsto per i medici di famiglia e per gli specializzandi, circa 40 euro lordi –precisa Ghirlanda –. Il nostro impegno è per contribuire con le competenze alla velocizzazione della campagna vaccinale. Lavoriamo con i dispositivi di protezione oggi così diffusi, mascherine, guanti e visiera, che noi sono compagni di lavoro da sempre e sappiamo gestirli senza problemi».

Farmacisti e infermieri ancora in dubbio

Se con i dentisti il Ministero della Salute ha raggiunto un accordo, resta ancora sul tavolo l’ipotesi di autorizzare alla somministrazione anche infermieri e farmacisti. Si pensa anche alla possibilità che possano effettuarlo sotto la supervisione di un medico, così da avere più controllo. In questo modo si potrebbe velocizzare la campagna vaccinale: con 24 somministrazioni al giorno per medico, per raggiungere le 600 mila dosi al giorno basterebbero 25 mila medici in servizio.

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Ultimo aggiornamento: 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA