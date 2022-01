Vaccini: in un mese evitati 11mila morti. Studio Ceds Digital: senza profilassi l’Italia sarebbe in lockdown

Tra i mille dubbi e le altrettanto numerose incognite di questa pandemia, possiamo contare su un’unica certezza: i vaccini. Se non fossero stati somministrati così diffusamente in tutta Italia, oggi la situazione sarebbe ben diversa, un disastro. A quantificare il contributo della campagna di vaccinazione anti-Covid, sono i stati tecnici di Ceds Digital in una nuova elaborazione effettuata a partire dai dati sui contagi, sui ricoveri ordinari...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati