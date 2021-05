Vaccini Lazio, no al richiamo a 42 giorni per Pfizer e Moderna. «Resteranno 21»

Nel Lazio i richiami dei vaccini anti-Covid non slittano. Sia per chi ha già la prenotazione in tasca, sia per chi riserverà un appuntamento nei prossimi giorni. Il Ministero della Salute ha appena raccomandato di rinviare la seconda dose di Pfizer e Moderna a 42 giorni, ma la Regione conferma le vecchie date. «Se c’è un aumento dei vaccini, come ci hanno detto, a cosa serve dilatare i tempi?», si chiede l’assessore alla Sanità di Zingaretti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati