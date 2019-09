Torna a scuola dopo la leucemia ma con la mascherina: 20 bambini non sono vaccinati

Vaccini, stop all'asilo in Veneto per settemila bimbi non in regola immunodepresso e non può permettersi nemmeno un raffreddore. ovrà però indossare la mascherina, ma anche entrare ed uscire in orari diversi dal resto degli studenti. Accade a Senigallia , dove ben 20 bambini della scuola primaria Rodari non sono vaccinati per scelta dei genitori, nonostante i ripetuti appelli. Alessandro, pur non essendo fuori pericolo, sta meglio. Tuttavia è

Daniele Parma al Corriere Adriatico – certo è rischioso mandarlo a scuola, vista la presenza dei bambini non vaccinati, ma i dottori ci hanno detto che con un po’ di precauzione era giusto che Alessandro iniziasse a riprendersi la sua vita dopo due anni di isolamento. Ci tiene davvero tanto ad andare a scuola. Negarglielo, seppure per il suo bene, sarebbe stato difficile per lui da accettare Siamo stati a Roma per una visita prima che ricominciasse l’anno scolastico – spiega il padreal Corriere Adriatico – certo è rischioso mandarlo a scuola, vista la presenza dei bambini non vaccinati, ma i dottori ci hanno detto che con un po’ di precauzione era giusto che Alessandro iniziasse a riprendersi la sua vita dopo due anni di isolamento. Ci tiene davvero tanto ad andare a scuola. Negarglielo, seppure per il suo bene, sarebbe stato difficile per lui da accettare

Francamente sono rimasto deluso – prosegue il padre – speravo che, vista la situazione, tutti si sarebbero decisi a vaccinare i figli per non esporre Alessandro. Quello che è successo a lui poteva capitare a qualsiasi altro bambino e invece ha prevalso l’egoismo. Vorrei però rivolgermi all’Asur per chiedere che chi non vaccina i propri figli venga multato. La legge prevede sanzioni e non capisco perché non si debbano applicare

vaccini – conclude Daniele Parma -. C’è gente che si fida di quello che legge sui social, spesso sciocchezze, teorie assurde. Mentre un tempo ci si fidava del parere del medico ora non vale più, ci sono i tuttologi. I no-vax mettono a rischio la salute dei propri figli e di quelli degli altri Purtroppo c’è ancora tanta ignoranza sui– conclude Daniele Parma -. C’è gente che si fida di quello che legge sui social, spesso sciocchezze, teorie assurde. Mentre un tempo ci si fidava del parere del medico ora non vale più, ci sono i tuttologi. I no-vax mettono a rischio la salute dei propri figli e di quelli degli altri

Domenica 15 Settembre 2019, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2019 14:13

