Vaccini, nessun bimbo escluso da nidi e materne in 2018/2019: ok a emendamenti Decreto «proroghe»

Nessun bimbo escluso da nidi e materne in 2018/2019. Slitta all'anno scolastico 2019/2020 l'esclusione da nidi e materne dei bambini non in regola con le vaccinazioni. La commissione Affari costituzionali del Senato ha infatti approvato i due emendamenti identici, a firma M5S e Lega, all'articolo 6 del Decreto «proroghe».



Decade così quanto previsto dall'articolo 3 della legge Lorenzin (la 119/2017) che un anno fa ha ripristinato l'obbligo vaccinale per bambini e ragazzi da zero a sedici anni, e secondo cui la presentazione della documentazione sull'avvenuta vaccinazione "costituisce requisito d'accesso".



«Per il prossimo anno scolastico tutti i bambini, compresi quelli sprovvisti di documentazione sulla loro vaccinazione, potranno accedere alle scuole per l'infanzia. L'obbligo slitta al 2019-2020. Una decisione di buon senso per la quale esprimiamo grande soddisfazione». Così il Sottosegretario alla Salute, Maurizio Fugatti.

Giovedì 2 Agosto 2018, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2018 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA