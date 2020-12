Vaccini, partiti dal Belgio i tir della Pfizer: arriveranno in Italia il 26 dicembre allo Spallanzani

Finalmente il vaccino è realtà. Sono infatti partiti questa mattina dalla sede della Pfizer in Belgio i tir con i primi vaccini contro il Covid-19. Lo si apprende a Bruxelles. I camion sono partiti in mattinata per vari paesi da Puurs in Belgio. In Italia arriveranno il 26 allo Spallanzani di Roma.

Ultimo aggiornamento: 12:12

