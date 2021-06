Vaccini in vacanza fuori Regione, è scontro: «Sì nelle farmacie e hub, ma che sia una eccezione»

Prenotazione della seconda dose presso la regione di soggiorno - purché quest'ultimo sia di lunga durata - vaccinazione in farmacie o hub e, infine, rilascio del certificato di avvenuta somministrazione del richiamo con la trascrizione all'anagrafe vaccinale nella regione di residenza. È quanto prevede un documento stilato dalla Commissione Salute delle Regioni, che sarà presentato oggi al Governo, sul del vaccino per i turisti. A valutare l'ideoneità delle candidature sarebbero comunque le Regioni di soggiorno, per poi fornire data e luogo via sms, garantendo però la disponibilità del tipo di vaccino richiesto.

APPROFONDIMENTI LA MAPPA Vacanze 2021 all'estero? Regole diverse in Grecia, Spagna,... ECONOMIA Covid, Coldiretti: tavolate all'aperto salve in metà dei locali L'EPIDEMIA Vaccini, quando arriverà l'immunità di gregge? Nei...

Vacanze 2021 all'estero? Regole diverse in Grecia, Spagna, Francia, Croazia (e spuntano le prime zone verdi)

La somministrazione della seconda dose ai turisti nella regione di soggiorno «dovrebbe rappresentare una assoluta eccezione, considerata la relativa flessibilità della data della seconda dose e la possibilità di programmazione che tale elemento offre». È quanto prevede un documento stilato dalla Commissione Salute delle Regioni, che sarà presentato oggi al Governo, sul del vaccino per i turisti.

Vaccino Pfizer, sì della Ue e di Aifa alle dosi per 12-15enni. Il Cts: «Efficace e sicuro»