Il vaccino ai 12enni “sì vax”: «Nessuna paura, andrò in ferie con la nonna»

La carica degli adolescenti. Decisamente si vax. Molto meno dubbiosi di certi adulti. La Regione Lazio ha appena aperto ai vaccini per gli under 16: all' hub dell'Ostiense alcune famiglie hanno già l'auto carica con i bagagli, pronte per le vacanze. Altre hanno portato anche il cagnolino. Tutte escono con la stessa leggerezza: «Da oggi possiamo ricominciare a programmare uscite e viaggi» dicono fuori dal centro Acea di via delle Cave...

