Vaccino Astrazeneca, arriva l'ok dell'Aifa: «Fascia preferenziale dai 18 ai 55 anni»

L'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), a quanto apprende l'ANSA, ha approvato il vaccino anti Covid-19 di Astrazeneca. L'indicazione per l'utilizzo preferenziale è per la fascia d'età dai 18 ai 55 anni. Si apprende dall'Aifa.

Un traguardo importante per il ministro della Salute Roberto Speranza: «Con l'ok ad AstraZeneca entriamo in una fase espansiva della vaccinazione e serve tutto il personale che abbiamo selezionato». È, secondo quanto si apprende, uno dei passaggi dell'intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il vertice con i presidenti delle Regioni sulla rimodulazione del piano vaccinale. «Dobbiamo stare molto attenti a quello che ci dirà Aifa - ha sottolineato il ministro - anche in altri paesi europei le agenzie nazionali danno dato indicazioni abbastanza stringenti, come la Germania che ha autorizzato l'utilizzo del vaccino fino a 65 anni. Noi aspettiamo la nostra autorità nazionale».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini, a fine febbraio 6.300.000 dosi in Italia. Moderna in... L'EPIDEMIA Vaccino AstraZeneca, dubbi per anziani ed efficacia al 60%.... LA STORIA «Ci sono due cinesi con la febbre». Così...

Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA