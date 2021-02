Vaccino AstraZeneca, prime 249mila dosi arrivate in Italia all'aeroporto di Pratica di Mare

AstraZeneca è arrivato in Italia. Sono giunte nel primo pomeriggio presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, 249.600 dosi dell'ultimo vaccino anti-Covid approvato. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute, nei prossimi giorni, saranno distribuite nelle varie Regioni con il concorso di SDA e delle Forze Armate nell'ambito dell«Operazione Eos». Il piano del Ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando di Vertice Interforze della Difesa, su richiesta del Commissario Straordinario Domenico Arcuri e in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 17:30

