Vaccino, in Alto Adige contagiati in 1.559 dopo la prima e la seconda dose

Sono numeri e fanno effetto: sono infatti 1.559 le persone che, in Alto Adige, sono risultate positive al Covid-19 dopo esse state vaccinate, con una o due dosi. Il dato, accertato al 16 giugno scorso, è stato riferito dall'assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann, rispondendo in consiglio provinciale ad un'interrogazione di Josef Unterholzner (Enzian). In Alto Adige circa 265.000 persone hanno ricevuto una prima dose del vaccino (dato del 25 giugno).

APPROFONDIMENTI VACCINI AstraZeneca, nuovo vaccino efficace contro la variante Beta: al via i... COVID Vaccini, tagli a forniture Pfizer e fuga da AstraZeneca: la campagna... COVID Variante Delta, a Roma primi casi. Due ricoveri, contagiata anche...

Vaccino in Alto Adige, ecco i test

Per la sua interrogazione, Unterholzner si è basato sulla segnalazione di «casi di test positivi al coronavirus dopo l'avvenuta vaccinazione, che hanno interessato non poche persone, di ogni età, anche dopo il richiamo, e con decorso non privo di sintomi». Widmann ha riferito di non disporre ancora dei dati dettagliati in relazione alla vaccinazione con una o due dosi.

AstraZeneca, nuovo vaccino efficace contro la variante Beta: al via i test, anche per il mix

Vacanze in Croazia, le regole per viaggiare: per il green pass basta una dose