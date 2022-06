Vaccino anti-Covid ai bambini dai 6 mesi d'età: negli Usa arriva l'ok a Moderna e Pfizer

Vaccino anti-Covid anche per i più piccoli. Negli Stati Uniti il Center for disease control and prevention (Cdc), l'agenzia sanitaria, ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione dei vaccini Pfizer e Moderna per i bimbi a partire dai 6 mesi. La campagna vaccinale per i bambini piccoli, secondo la Casa Bianca, potrebbe cominciare già la prossima settimana.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Omicron, come sarà l'estate? Contagi Covid in risalita,... COVID Reinfezioni Omicron, dopo quanto tempo ci si può contagiare di... IL DECRETO Mascherine, stop per aerei e cinema. Proroga fino a settembre sugli... SALUTE Vaccino: booster ai bambini 5-11, gli Usa chiedono il via libera

I dati indicano che i vaccini sono sicuri per i più piccoli e proteggono dai rischi di sviluppare malattia grave. Dubbi - come peraltro per gli adulti - rimangono sulla capacità dei vaccini di prevenire l'infezione stessa con le varianti del Covid che ora dominano i contagi.