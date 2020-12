Vaccino, arrivato in Italia il furgone con le fiale della Pfizer-Biontech: destinazione Spallanzani di Roma

Il giorno dei vaccini. È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia, secondo quanto si apprende. Scortato dai carabinieri, il mezzo si dirigerà ora all'ospedale Spallanzani di Roma. Domenica mattina è prevista la prima vaccinazione e toccherà a Claudia Alivernini, una giovane infermiera romana. In occasione del V-Day, sarà lei la prima vaccinata all'istituto per le malattie infettive di Roma. La prima e la più giovane nel Lazio. «Vaccinarsi è un atto d'amore e di responsabilità nei confronti della collettività» ha detto.

Vaccino, le prime dosi allo Spallanzani: domenica il V-Day in tutta Italia

Le dosi saranno distribuite il 26 dicembre, sabato, ai 21 siti principali di riferimento, in vista del V-Day europeo di domenica. Per questa operazione entrerà in campo la Difesa con Aeronautica, Esercito e Marina per l'Operazione Eos. L'aspettativa della svolta è nelle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Sarà un Natale diverso - dice -, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi». Per il premier l'obiettivo «è arrivare a 10 o 15 milioni di cittadini sottoposti a vaccinazione per avere un impatto significativo. Dovremmo arrivarci ad aprile».

