Vaccino in Puglia, già 13mila persone immunizzate: «Seconda dose per operatori sanitari e ospiti Rsa»

In Puglia sono già 13mila le persone immunizzate al Covid. Tanti infatti sono gli operatori sanitari e ospiti delle Rsa e Rssa che hanno già ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer.

Il dato è fornito alle agenzie da fonti sanitarie. In totale, secondo il rapporto del ministero della Salute, sono invece 83.560 le dosi somministrate in Puglia, di cui 7.200 circa ad anziani dai 70 anni in su.

