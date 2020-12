Vaccino Covid, la Lombardia ha ricevuto più dosi Mappa delle Regione In Italia 14.334 i vaccinati

Vaccino anti Covid, Lombardia in testa fra le regioni con il maggiore numero di dosi ricevute al 31 dicembre, pari a 80.595 (l'1,9% del totale). Le dosi ad oggi somministrate in questa Regione sono 1545. Lo evidenziano i dati del Report vaccini anti Covid-19 da oggi disponibile, con aggiornamenti continui, sul portale dell'Aifa e altri portali istituzionali. Seguono la Sicilia con 46.510 (1,7%) dosi consegnate di cui 778 somministrate ed il Lazio con 45.805 (5,8%) dosi consegnate di cui 2676 somministrate.

Sale a 14.334, alle 13.30 di oggi, il totale delle vaccinazioni anti-Covid in Italia. È il dato del report che da oggi sarà pubblicato quotidianamente sul sito del Governo, nella sezione del Commissario all'emergenza. A guidare la classifica il Lazio con 2.676 somministrazioni, seguito da Piemonte con 1.583 e Lombardia con 1.545. In coda Molise (50) e Valle d'Aosta (20). Sono 12.953 gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati. A seguire personale non sanitario (764) e ospiti Rsa (617). La fascia d'età più vaccinata al momento è quella fra i 50 e i 59 anni.

