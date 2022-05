Vadim eroe a 17 anni: ricoverato a Roma, voleva salvare la mamma. D'Amato: «Sono andato a trovarlo»

Vadim ha solo 17 anni ma è già un eroe: per tentare di portare via la madre da un pullman andato a fuoco in Ucraina, è rimasto gravemente ustionato e attualmente si trova ricoverato in un ospedale di Roma. A parlare di lui con un post, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, sulla sua pagina Facebook.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA Soldato russo e la telefonata intercettata con la madre:... IL CASO «Putin e Xi Jinping sono malati», i sintomi in pubblico e... LA PROVOCAZIONE Kalush, le parole dei vincitori dell'Eurovision scritte dai russi...

«Questa mattina sono andato a trovare Vadim, il ragazzo ucraino di 17 anni, arrivato venerdì all'Ospedale Sant'Eugenio in condizioni gravissime, con ustioni sul 50% del corpo. È rimasto gravemente ferito per tentare di portare via la madre dal pullman andato a fuoco con cui stavano fuggendo dai territori di guerra», scrive D'Amato. « Vadim è stato preso in carico dall'équipe del Centro Grandi Ustioni dell'Ospedale, il primo paziente ucraino ad essere preso in carico, a livello nazionale, in un centro ustionati gravi. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad interventi chirurgici. Ringrazio il personale dell'Ospedale Sant' Eugenio e le équipe del reparto che si stanno prendendo cura del ragazzo. Forza Vadim!».