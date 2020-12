Valentina Ferrari in ospedale dopo un pestaggio, arrestato il compagno Gabriele. Indagata anche la convivente Patrizia

Gabriele, il compagno di Valentina Ferrari, è stato fermato dai carabinieri di Foggia. A darne notizia è Chi l'ha visto? attraverso la sua pagina Facebook. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha dedicato ampio spazio alla vicenda della ragazza di Livorno ricoverata in ospedale per percosse, poi scomparsa e infine accolta in una struttura protetta.

L'arresto di Gabriele è avvenuto in seguito alla denuncia della 36enne che ha raccontato di essere stata picchiata proprio dal compagno. Gabriele è stato fermato in Puglia, dove era arrivato dalla Toscana insieme a Patrizia (la donna che nelle interviste al programma Gabriele ha presentato come “la madre dei miei figli") nonostante le limitazioni agli spostamenti vigenti e avvistato da uno spettatore della trasmissione di Rai 3. Anche la donna, come si legge sul profilo di Chi l'ha visto? sarebbe indagata.

Il fratello di Valentina si era rivolto a “Chi l’ha visto?” perché aveva perso ogni contatto con lei dal 22 ottobre. Dopo avere ricevuto messaggi con richieste di aiuto si era recato all’ospedale di Livorno, ma lei risultava dimessa. Il giorno dopo la puntata del 18 novembre, la procura ha reso noto che la donna si trova in una struttura protetta.

Ultimo aggiornamento: 11:28

