Valanga a La Thuile, morto uno dei due scialpinisti travolti: aveva 25 anni. L'altro non è grave

Tragedia nella zona del Piccolo San Bernardo, sopra La Thuile, valle laterale della Valle d'Aosta: due sciatori sono stati travolti da una valanga poco dopo le 13 e uno dei due è morto all'ospedale Parini di Aosta. Una volta estratto dalla slavina (era sepolto sotto circa 80 centimetri di neve), è stato trasportato a valle in elicottero ed è giunto verso le 14 in pronto soccorso in condizioni disperate a causa di un politrauma: i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo. Le indagini sono affidate alla polizia.

I due sciatori erano stati estratti vivi dalla neve grazie al Soccorso alpino valdostano che è giunto sul posto insieme alla guardia di finanza e i pisteurs della società che gestisce gli impianti di risalita. Le condizioni del 25enne residente in Lombardia sono subito apparse «molto gravi», tanto che è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Parini di Aosta con l'elicottero. L'altrp scialpinista è invece riuscito a uscire autonomamente dalla massa nevosa e non sembra aver riportato conseguenze gravi. A dare l'allarme è stato un terzo scialpinista che non è stato coinvolto nell'incidente.