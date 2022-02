Valanga e paura a Livigno: uno sciatore estratto dalla neve, è in gravi condizioni

Paura a Livigno (Sondrio), una delle località turistiche più frequentate in Lombardia, dove a causa di una valanga è scattato l'Sos da una ski-area e si sono subito mobilitati i soccorsi. Alcuni sciatori hanno segnalato il distacco della massa di neve a oltre 2000 metri di altezza e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi per capire appunto se qualcuno è stato travolto dalla valanga.

Valanga travolge un gruppo di escursionisti: 4 morti e un disperso in Tirolo

Alcune squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf, il Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Bormio, che stanno raggiungendo in questi momenti un'area in quota di non facile accesso per accertare se sotto la valanga che si è staccata poco fa si trovi qualcuno.

Uno sciatore è stato estratto dalla neve in gravi condizioni dopo esser stato travolto dalla valanga che si è staccata nella ski-area del Carosello 3000 a Livigno (Sondrio). Un altro escursionista, amico dell'uomo ferito, è stato estratto illeso. Il Soccorso alpino è intervenuto a 2400 metri di altezza. L'uomo ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elicottero. L'incidente è avvenuto a metà mattinata in una delle zone più frequentate dagli appassionati, ma in un canalone fuori pista lontano da quelle battute.