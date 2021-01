Valanga sulla pista da sci dello Zoncolan: soccorritori in azione, non ci sarebbero persone coinvolte

RAVASCLETTO - Una valanga ha invaso la pista di rientro a Ravascletto. La segnalazione è arrivata verso le 12.50 di oggi - 23 gennaio - alla nostra centrale operativa. Il distacco sul monte Zoncolan sarebbe partito dal cosiddetto "gjalinar", un canale di discesa fuoripista, rovinando fino alla pista battuta, poco sopra la stazione intermedia della funivia. Non ci sarebbero persone coinvolte.

Sul posto le squadre con una decina di uomini e due Unità Cinofile da valanga, soccorritori della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Verrà effettuata una bonifica della valanga per escludere il coinvolgimento di sciatori, forse una comitiva di escursionisti. Sul posto sono già operative le squadre del Cnsas con una decina di uomini e due Unità Cinofile da valanga, soccorritori della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Un elicottero del soccorso sanitario si è alzato in volo da Campoformido. Secondo quanto si apprende, per favorire l'intervento dei soccorsi è stata rimessa in azione la cabinovia che da Ravascletto sale verso il Monte Zoncolan da parte della società che gestisce gli impianti di risalita regionali Promo Turismo Fvg.

Tracce di sci sulla neve

Occorrerà attendere che i soccorritori bonifichino la valanga per escludere che la neve abbia travolto qualcuno. La pista e gli impianti sciistici erano e sono chiusi, ma il loro uso è consentito per gli allenamenti degli atleti. Oggi però non era prevista alcuna attività di questo tipo. Tuttavia sul posto sono state individuate tracce di passaggio di sci. Benché chiusa, infatti, della pista si servono gli scialpinisti per risalire. Poco prima della valanga la Protezione civile aveva diffuso una allerta di rischio 4, proprio per la presenza di neve umida e molto pesante sui rilievi, con forte rischio di valanghe.

I soccorsi

Dalle informazioni raccolte sul posto non sembra che vi siano coinvolti sciatori. I proprietari delle auto presenti sul piazzale sono tutti stati contattati. Il soccorso alpino procede comunque alla bonifica della massa di neve che ha un fronte di un'ottantina di metri e si presume almeno un centinaio di lunghezza - la scarsa visibilità non consente una valutazione precisa del distacco.

