Valeria Fioravanti morta, 3 medici a processo a Roma. Hanno scambiato una meningite «per un mal di testa»

Il gup di Roma ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile dei familiari e del compagno di Valeria Fioravanti, morta a 27 anni dopo essere stata visitata in diverse strutture sanitarie della capitale. Una storia iniziata il 25 dicembre del 2022, quando la donna si era recata in una struttura ospedaliera della capitale per rimuovere un ascesso. Da lì l'accesso in altri ospedali fino al decesso: quattro giorni dopo l'intervento si era presentata al Policlinico Casilino per una forte cefalea associata ad altri sintomi e il 4 gennaio all'ospedale San Giovanni per dolori su tutto il corpo. Quindi, in sostanza, si trattava di una meningite che però è stata «scambiata per un mal di testa».

Valeria Fioravanti morta a 27 anni a Roma, meningite «scambiata per un mal di testa»: tre medici sotto accusa

Valeria Fioravanti, la madre della 27enne morta per una diagnosi sbagliata: «Mia figlia soffriva, ma secondo i medici esagerava»

Il 6 gennaio il ritorno, poi, al pronto soccorso del San Giovanni e da lì la conferma di una meningite acuta in corso.