Malore fatale a Sharm el-Sheikh, Valeria Pasqua muore durante un'immersione in mare: aveva 46 anni

CAORLE - Malore fatale a Sharm el-Sheikh. Valeria Pasqua, istruttrice sub 46enne, è morta in seguito a un aneurisma. La donna, genovese di nascita, aveva vissuto per lungo tempo a Caorle. Poi il trasferimento sul Mar Rosso, dove tuttora si trova la sua famiglia.

Si accascia durante la fiera: Anna Maria Selli stroncata da un malore, l'ex insegnante romana era a Rieti con il marito

Roma, malore mentre è alla guida: 55enne muore contro un guardrail su via Ostiense

La tragedia è avvenuta lo scorso 5 settembre, poi il rientro della salma e il funerale nella cittadina del veneziano.

LA FAMIGLIA

La sorella ha contattato la parrocchia di Santo Stefano e all’arrivo della salma sono stati celebrati i funerali, con discrezione e senza annunci. A margine del funerale, il marito Evans ha voluto esprimere con queste frasi il lutto che sta provando. «Non avrei potuto superare questa giornata, la più difficile della mia vita, senza l’amore e il sostegno della mia fantastica famiglia e della cerchia di amici che si sono uniti a me. Non riesco ancora a elaborare tutto questo. Quello che voglio fare è ringraziare di cuore ognuno di coloro che ha manifestato sostegno. È stato davvero un enorme conforto leggere ogni post, messaggio, commento e omaggio a questa incredibile forza della natura, questo angelo che ho avuto il piacere di amare per gli 8 anni trascorsi assieme. È bello sapere che è ricordata con tanto affetto da tutti quelli con cui ha avuto contatti». Evans ha poi tracciato un ritratto della moglie, caorlese d’adozione. «Aveva questa incredibile capacità di evocare un po’di magia, per valorizzare ogni momento che condivideva con tutti. Cercherò di ricostruire me stesso e la mia vita senza di lei, ma chiedo a tutti pazienza».