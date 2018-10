Giovedì 25 Ottobre 2018, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cittadino italiano, 32 anni, residente in Campania, è stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Tarvisio per porto, detenzione e ricettazione di armi clandestine e relativo munizionamento. L'uomo è stato fermato intorno alle 12 in ingresso in Italia dall'Austria a bordo di una Renault Clio con targa bulgara per un normale controllo di retro-valico finalizzato al contrasto dell'immigrazione clandestina. Nel bagagliaio dell'auto, in un borsone, i militari del nucleo radiomobile di Tarvisio hanno trovato 10 revolver, 5 pistole semi-automatiche tutte prove di matricola e 400 cartucce di vario calibro. Armi e veicolo sono stati posti sotto sequestro. Le armi verranno ora analizzate.