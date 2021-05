Cinque giovani dispersi dopo una gita in montagna, quattro sono italiani

Cinque giovani - quattro milanesi e un francese - risultano dispersi in Valpelline, in Valle d'Aosta. L'allarme è scattato nel pomeriggio: i parenti si sono allarmati quando non li hanno visti tornare a casa e nessuno risponde al telefono. La zona di ricerca è quella intorno al bivacco Regondi, sopra Ollomont, dove da oggi pomeriggio c'è una forte bufera di neve. Sul posto sono giunti medico e guide del Soccorso alpino valdostano, in partenza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati