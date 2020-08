Frana in Valmalenco, 3 morti: travolta auto finita in un torrente, grave bimbo di 5 anni

Una vera e propria strage a causa di una frana avvenuta a causa di un violento temporale in alta Valtellina. La frana si è staccata questo pomeriggio nel territorio di Chiareggio, frazione in quota di Chiesa in Valmalenco (provincia di Sondrio). Tre persone sono morte a causa della frana. Lo comunica Areu specificando che si trattava gli occupanti di una vettura investita dalla massa di detriti e piombata nel torrente. Sarebbe grave anche un bambino di cinque anni.

