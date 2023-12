Vanessa Ballan, autopsia anche sul feto: «Da chiarire se il padre fosse Bujar o il compagno»

Vanessa Ballan. È previsto per domani lo svolgimento dell'autopsia sul corpo della donna uccisa a coltellate da Bujar Fandaj, il piccolo imprenditore kosovaro di 41 anni di Altivole (Treviso). L'esame della vittima sarà condotto dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli, incaricato a questo scopo dalla procura di Treviso. Oltre che sul corpo della donna, verranno effettuati esami e accertamenti anche sul feto che portava in grembo, circostanza che rientra tra le aggravanti dell'ipotesi di reato di omicidio volontario.

Vanessa Ballan uccisa in 26 minuti. Fandaj al bar dopo il delitto: il passaporto in auto e la telefonata (registrata) al 112, cosa sappiamo

Vanessa, autopsia anche sul feto

Vanessa era incinta del secondo figlio.

In casa di Vanessa è stata trovata anche una fotografia che la ritrae con il killer e il bimbo di 4 anni. Nei dispositivi elettronici di Bujar c'erano i filmati con cui lui la ricattava. «Il motivo della relazione tra i due è che Bujar non si accontentava di essere l'amante, voleva costruire una famiglia con Vanessa e lei non era disposta a farlo perché voleva rimanere con il compagno e perché aveva colto il profilo di possessività di Bujar», ha sottolineato.