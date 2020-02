Vannini, la Cassazione: «Appello bis per i Ciontoli» La madre: «Non ci speravo più»

Un nuovo processo d'Appello per l'omicidio di Marco Vannini. È quanto deciso dai giudici della prima sezione penale della Cassazione che hanno accolto la richiesta delle parti civili e del sostituto procuratore generale della Cassazione Elisabetta Ceniccola che al termine della requisitoria aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza d'appello per la famiglia Ciontoli e disporre un nuovo processo per il riconoscimento dell'omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Marco, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano.

Per l'omicidio del ragazzo, appena ventenne, lo scorso 29 gennaio i giudici della corte d'Assise d'Appello di Roma avevano condannato il padre della sua fidanzata Antonio Ciontoli per l'accusa di omicidio colposo a 5 anni di reclusione contro i 14 che gli erano stati inflitti in primo grado per omicidio volontario, confermando, invece, le condanne a tre anni per i due figli di Ciontoli, Martina e Federico, e per la moglie Maria Pezzillo.

LA MAMMA DI MARCO

«Non ci speravo più. Non ci posso ancora credere, sono troppo felice. Marco ha riconquistato il rispetto e la giustizia ha capito che non si può morire a vent'anni». Queste le prime parole di Marina Conte, la madre di Marco Vannini dopo la lettura della sentenza che ha disposto un nuovo processo d'Appello per Antonio Ciontoli e la sua famiglia.

IL SINDACO DI LADISPOLI

«È una grandissima notizia, siamo felici per Marina e Valerio. È un bel segnale, significa che in Italia la giustizia ancora funziona». Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando alla notizia («ho i brividi, lo confesso») della sentenza della Cassazione che ha disposto un nuovo processo d'appello per l'omicidio di Marco Vannini, il ragazzo ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. «Era quello che chiedevamo e speravamo. Tutta la città è sempre stata al fianco di Marina e Valerio, ci siamo stretti a loro per portare all'attenzione di tutti questo caso dall'esito giudiziario vergognoso».

IL SINDACO DI CERVETERI

«Da Sindaco e uomo delle Istituzioni accolgo con grande soddisfazione la decisione della Cassazione di disporre un nuovo processo di appello per l'omicidio di Marco Vannini. Dopo cinque anni di tensioni e polemiche, con una tragedia infinita che ha scosso non solo la nostra comunità ma la Nazione intera oggi la giustizia torna ad essere un faro per l'Italia». Così il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, commenta la decisione della Cassazione di disporre un nuovo processo sul caso Vannini. «Quella di oggi è una vittoria di una comunità che si è stretta fin da subito accanto alla famiglia Vannini, alla mamma e al papà che tanto stanno soffrendo».

LE ARRINGHE

«Ciontoli ha seguito passo per passo l'agonia di Marco Vannini, pensando solo a salvare il suo posto di lavoro. La morte del ragazzo avrebbe portato via l'unico testimone di quello che è successo nell'abitazione di Ladispoli». Lo ha sottolineato nella sua arringa il professore Franco Coppi, legale di parte civile dei familiari di Marco Vannini, chiedendo la riapertura del processo e condanne più severe per Antonio Ciontoli, sua moglie e i due figli. Coppi ha ricordato - nell'aula della Prima sezione penale della cassazione gremita di pubblico - che Vannini «è stato colpito da un'arma micidiale, lo sparo gli ha trapassato cuore e polmone, e una costola, e si è fermato sotto i muscoli del petto. Il cuore di Marco ha continuato a pompare sangue fino alla fine, si sarebbe salvato se lo avessero soccorso, come ha riconosciuto con onestà lo stesso consulente della difesa», ha aggiunto Coppi.

IL SOSTITUTO PROCURATORE

«Si tratta di una vicenda gravissima per la condotta degli imputati e addirittura disumana considerati i rapporti con la vittima. Marco era un ospite in quella casa e come tale andava trattato». Lo ha detto nel corso della requisitoria il sostituto procuratore generale della Cassazione Elisabetta Ceniccola nel corso del processo davanti alla prima sezione penale per l'omicidio di Marco Vannini ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. «Marco Vannini non è morto per il colpo di pistola ma per i 110 minuti di ritardo nell'allertare i soccorsi. Tutti per ben 110 minuti mantennero - ha sottolineato- una condotta omissiva menzognera e reticente. La gravità della situazione era sotto gli occhi di tutti loro. Se metto una bomba su un aereo non posso dire che non volevo far morire delle persone. Nel caso di Marco Vannini il proiettile è come la bomba di quell'aereo».

L'EX MINISTRO TRENTA TRA IL PUBBLICO

C'è anche l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta tra il pubblico presente nell'aula della prima sezione penale della Cassazione per l'udienza processo per l'omicidio di Marco Vannini ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. «Sono qui perché desideravo essere vicina alla famiglia di Marco - ha detto - come ho sempre fatto, anche in passato. Spero nello stesso esito in cui confida la famiglia Vannini».

L'ATTESA

Il 17 maggio 2015 l'omicidio di Marco Vannini. Oggi ultima tappa processuale con la sentenza della Cassazione riguardo ad uno dei casi più misteriosi d'Italia. Cerveteri, la città dove viveva il giovane 20enne ucciso con un colpo di pistola, e anche altre località del litorale, Ladispoli in primis, si mobiliteranno questa mattina dando vita ad un presidio spontaneo sotto il Palazzaccio di Roma per offrire solidarietà ai familiari della vittima. Per la morte del ragazzo sono finiti sul banco degli imputati i componenti della famiglia Ciontoli. I giudici in primo grado avevano condannato a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale il padre della fidanzata di Marco, Antonio Ciontoli, sottoufficiale della Marina con un ruolo nei servizi segreti.

A tre anni per omicidio colposo invece la moglie dell'ex 007, Maria Pezzillo, e i due figli, Federico e Martina. Era stata assolta dall'accusa di omissione di soccorso Viola Giorgini, fidanzata di Federico, presente anche lei la sera della tragedia nella villa ladispolana dei Ciontoli, in via De Gasperi. Tre anni confermati per la signora Pezzillo, Federico e Martina anche dalla Corte d'assise d'appello ma sentenza mutata per il capofamiglia Antonio Ciontoli: 5 anni e non più 14 e reato derubricato in omicidio colposo. Una decisione quella presa da Andrea Calabria e Giancarlo de Cataldo, rispettivamente presidente della Corte e giudice a latere, che aveva fatto disperare i genitori di Marco.

