Vaporetto-barchino, scontro a Venezia: quattro feriti

Momenti di paura, oggi, a Venezia. Quattro occupanti di un barchino sono rimasti feriti questa sera dopo che il loro scafo si è scontrato contro un vaporetto dell'Actv. L'incidente, di cui non è ancora chiara la dinamica, è avvenuto nei pressi dell'Arsenale. In seguito all'urto, i quattro della piccola imbarcazione, sono finiti in acqua; i primi a soccorrerli sono stati gli addetti del vaporetto. Due dei feriti sono in condizioni serie, e sono stati portati all'ospedale di Mestre.

Meno preoccupanti le condizioni degli altri due passeggeri del barchino, trasportati all'ospedale di Venezia. Sono giunti poco dopo i mezzi dei vigili del fuoco, con una squadra di sommozzatori. I pompieri hanno anche recuperato la piccola imbarcazione, semi affondata.



Ultimo aggiornamento: 23:41

