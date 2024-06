Varenne e il giallo delle monte «clandestine»

Varenne, il supercampione di trotto, oggi stallone di successo, fa sempre notizia. I suoi grandi successi sono ormai datati più di vent'anni fa; oggi si parla delle vittorie dei suoi quasi 2500 figli e di quelle della miriade di nipoti. Ma anche delle vicende giudiziarie che, suo malgrado, lo tirano in ballo. E notizia di oggi che la Procura di Torino avrebbe rinviato a giudizio due allevatori torinesi che, secondo la denuncia del 2018 del proprietario Enzo Giordano assistito dagli avvocati Oreste Trudi e Luigi Ferrante, avevano venduto centinaia di diritti di monta in Italia e all'estero senza il suo consenso, “clandestinamente”.

Non figli illegittimi, come qualcuno semplicisticamente sintetizza, ma centinaia di cavalli sconosciuti al proprietario di Varenne. La notizia del rinvio a giudizio è stata lanciata per prima dal sito di Repubblica Torino.

Ma gli avvocati che difendono gli interessi di Giordano non l'hanno confermata.

«La Varenne Futurity, proprietaria del cavallo e parte offesa nel provvedimento – precisa il penalista Luigi Ferrante – ha formalizzato la querela denuncia nel 2018 e nel 2020. E nel 2021 il giudice delle indagini preliminari ha respinto due richieste di archiviazione. Ma al momento non risulta fissato il dibattimento». Probabile che i provvedimenti siano in arrivo e che sia filtrata qualche indiscrezione in attesa di ufficializzazione.