Una donna di 93 anni è stata uccisa nella sua abitazione di Jerago con Orago, in provincia di Varese. A quanto emerso, in casa con lei c'era la figlia di 71 anni. Sul posto, gli operatori del 118 e i carabinieri per gli accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 11:04

