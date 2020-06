Varese, crolla tetto di una palazzina: morti mamma e figlio, schiacciati da macerie mentre camminano per strada

Il tetto di una palazzina industriale è crollato nel pomeriggio in viale Marconi ad Albizzate, in provincia di Varese. Due persone, una mamma e il suo bimbo sono morti, mentre ci sarebbero altri due feriti. La struttura si trova di fronte ad un supermercato, non distante dal centro di Albizzate, poco più di 5 mila abitanti in provincia di Varese. Si teme che possano esserci altre persone sotto le macerie. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco e operatori del 118.

Una mamma e il suo bambino che camminavano in strada sono morti sul colpo schiacciati dalle macerie, mentre un'altra bambina, secondo la prima ricostruzione dell'Areu, che non è chiaro se figlia della stessa donna, sarebbe ricoverata a Gallarate in condizioni disperate dopo un arresto cardiaco. Secondo quanto riportano i vigili del fuoco, il crollo ha riguardato un edificio del centro storico e le vittime al momento sono due, una donna e un bambino, feriti grave un altro bimbo e una donna, che invece sarebbe in salvo. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per rimuovere i detriti e cercare altre persone coinvolte. L'evento è ancora in corso: sono intervenuti due elicotteri, un'automedica, e due ambulanze. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 19:36

