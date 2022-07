Varese, uccide il rivale in amore: poi spara alla ex e infine si toglie la vita

Orrore nel tardo pomeriggio tra la provincia di Varese e la Svizzera. È stato ucciso a colpi di pistola dall'ex della sua compagna, il 45enne trovato morto a Cantello (Varese), intorno alle 18 di oggi. Il killer, a quanto emerso, si è poi diretto a Stabio, in Svizzera, dove ha sparato anche alla donna, dentro al centro termale del paese, e infine si è suicidato. La dinamica è emersa dalla collaborazione tra i carabinieri di Varese e la Polizia Cantonale. La donna è in gravissime condizioni.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Omicidio-suicidio a Marigliano: papà uccide la figlia malata... GRAN BRETAGNA Uccide la moglie e nasconde il cadavere nella fossa biologica. Il... IL DELITTO Verona, uccide a coltellate il marito e si costituisce: «Mi...

ORRORE IN STRADA TRA VARESE E LA SVIZZERA

Il cadavere di un uomo era stato trovato in strada a Cantello, in provincia di Varese, in mezzo ai boschi proprio al confine tra Italia e Svizzera. Sul posto subito erano arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi. Per questo via Varese, poco distante da un supermercato, era stata transennata e chiusa al traffico. Fin da subito non era stato escluso che si trattasse di un omicidio.

Dopo avere sparato al rivale, il killer avrebbe percorso i pochi chilometri che separano Cantello da Stabio nel territorio svizzero e qui raggiunto la donna alle terme. Dopo avere sparato alla ex (ricoverata in ospedale in condizioni gravissime), l’uomo ha rivolto l’arma contro se stesso, uccidendosi. Il bilancio del pomeriggio di sangue e terrore è di due vittime e una donna gravissima. I tre sarebbero tutti residenti in Svizzera, anche se l’uomo ucciso a Cantello sarebbe di nazionalità italiana, di età apparente intorno ai 45-50 anni.

UN PASSANTE HA DATO L'ALLARME

Erano da poco passate le 18.30 quando un automobilista di passaggio ha notato un uomo riverso a terra, sul ciglio della strada a Cantello (Varese), e ha dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e il 118, ma per Daniele Morello, 47 anni, non c'è stato nulla fare. E' stato raggiunto da almeno un colpo di pistola fatale. Trenta minuti più tardi, a Stabio (Svizzera), dieci minuti di distanza in auto da Cantello, una donna è stata ferita a colpi di pistola all'ingresso delle Terme del paese. L'aggressore poi si è tolto la vita. Carabinieri e Polizia Cantonale hanno collegato i due eventi quasi simultaneamente, chiudendo le indagini. La vittima italiana era il nuovo compagno della donna aggredita con la stessa pistola oltreconfine. Il killer suicida era l'ex della donna ferita.