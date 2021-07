La circolare del ministero della Salute avverte: bisogna accelerare con vaccini e tracciamento, altrimenti con la variante Delta (destinata a salire al 70 per cento delle infezioni già in agosto per arrivare al 90 entro la fine del mese) aumenteranno prima i casi positivi, poi i ricoveri e i decessi.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati