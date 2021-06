Variante Delta, dal Portogallo alle Baleari: così il turismo diffonde il ceppo indiano in Europa

Solo nel Lazio, nell’estate del 2020, tornarono 5.000 ragazzi (ma non solo) positivi. Erano stati in vacanza in Costa Smeralda, a Corfù, a Malta, in Croazia, a Ibiza. Al termine del primo, durissimo, lockdown, l’illusione che la pandemia fosse svanita causò un contraccolpo che pagammo per tutto l’autunno, perché il virus circolò sui traghetti, nelle discoteche della Costa Smeralda, nei pub di Pag, nelle feste di Corfù, negli appartamenti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati