Variante indiana, troppi contagi a Sabaudia: micro zona rossa a Bella Farnia

Scatta la mini rossa rossa per la frazione di Bella Farnia, a Sabaudia, dove ieri, nel corso di uno screening organizzato dalla Asl, è stata rilevata la positività di 86 cittadini indiani su un totale di 550 tamponi effettuati. Questa mattina sono tornate a riunirsi le istituzioni in prefettura, optando per maggiori restrizioni che consentiranno di controllare meglio la situazione e contenere la diffusione del contagio. Le restrizioni naturalmente riguarderanno l'intera popolazione, anche italiana, residente nella frazione di Sabaudia, con la possibilità di spostarsi garantita solo in casi di necessità, lavoro e salute. Intanto, nell'arco di una serata il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi ha reperito due strutture in cui ospitare i contagiati per garantire loro l'isolamento necessario e questa mattina, con sono iniziate le complesse operazioni di trasferimento.

«Abbiamo fatto oltre 500 tamponi a Bella Farnia e l'esito è stato di un numero elevato di persone positive - ha spiegato la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli - Queste persone sono state allontanate dalla propria abitazione e collocate in strutture covid per la quarantena. Il dipartimento di prevenzione ha attivato l'attività di tracciamento per individuare i contatti di tutti i positivi».

«I dati sono tali da imporre una zona rossa a Bella Farnia - aggiunge il prefetto di Latina Maurizio Falco - Vogliamo mandare un messaggio di tranquillità rispetto al fatto che stiamo lavorando tutti nella stessa direzione, dobbiamo però fare di tutto affinché le aperture possano essere la costante dei prossimi giorni. A Sabaudia si giocano i mondiali di canottaggio e la stagione estiva, che dobbiamo salvare».

L'ex Somal è un ex comprensorio turistico realizzato a Bella Farnia, frazione di Sabaudia, negli anni Ottanta. E' qui che vivono circa 2.500 persone della comunità sikh che lavorano nei campi tra Sabaudia, Latina e il Circeo.