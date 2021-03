Covid, la variante inglese cresce in Italia: nell'ultimo mese è arrivata all'86.7% di diffusione. Il report dell'ISS

Le varianti del Covid sono ormai ovunque in Italia. Quella inglese prevale, ma la brasiliana sta crescendo. Il report dell'Istituto Superiore della Sanità indica per ogni regione la percentuale di diffusione delle varianti a distanza di un mese, tra il 18 febbraio e il 18 marzo. I dati sono in crescita. Mentre a febbraio la variante inglese era al 54% ora è all'86.7%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100%. La...

