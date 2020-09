Via intitolata a Indro Montanelli, dopo le polemiche una strada anche a Enzo Biagi

L’intitolazione di una strada a Indro Montanelli è ancora oggetto di polemica a distanza. Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Vasto, in provincia di Chieti, è stata approvata la proposta della Lega di intitolare una via a Montanelli - in prima stesura - e poi integrata con analogo riconoscimento per Enzo Biagi. Nel dibattito la proposta ha trovato sostegno anche nell’ex sindaco Luciano Lapenna, che si è speso con un articolato intervento, per poi essere votata da tutta l’aula.

A sollevare critiche è Francesco Del Viscio, segretario cittadino di Articolo Uno, partito presente in giunta con l’assessore Paola Cianci. «Noi non siamo d’accordo, non è infatti affiancando una biografia virtuosa ad una deprecabile che si riabilita la seconda. Su Montanelli, a nostro avviso, permangono tutte le perplessità che erano già emerse in consiglio, poiché riteniamo che la sua carriera giornalistica non possa cancellare la sua adesione al fascismo e l’esperienza coloniale, sempre rivendicata da Montanelli, aggravata dall’acquisto e dalla violenza sessuale perpetrata su una giovane dodicenne eritrea». Non si è fatta attendere la risposta dei proponenti, Davide D’Alessandro e Alessandra Cappa. «Se Articolo Uno avesse ascoltato, durante l’ultimo Consiglio, l’intervento dell’ex sindaco Lapenna, non certo un caloroso esponente leghista, avrebbe capito che le Istituzioni e la storia non si possono abbattere». Non è stato ancora stabilito dove verranno istituite le due vie a Vasto.

