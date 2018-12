Martedì 11 Dicembre 2018, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 15:02

SCHIO - Un 48enne operaio per 16 anni in un’azienda artigiana orafa del territorio, vedovo da circa 2 anni, è statoa inizio dicembre: è rimasto a casa 3/4 giorni per assistere ilche frequenta la scuola media, senza giustificare l’assenza al datore di lavoro. Il caso è seguito dalla Fim-Cisl Schio, da Alvise Ferronato, sindacalista responsabile per l’area scledense. Alla morte della moglie l’uomo era entrato in crisi e per alcuni giorni si eradal lavoro. Spronato dal titolare dell’azienda aveva ripreso le sue mansioni. Il figlio nella seconda metà di novembre si è ammalato e per stargli accanto e accudirlo il 48enne si è assentato ancora dal lavoro per 3/4 giorni. L'azienda gli ha inviato a casa unaper assenza ingiustificata. L’operaio in una lettera ha chiesto scusa all’azienda, si è giustificato nei tempi contrattualmente richiesti, raccontando del suo dolore di vedovo, con la promessa di essere più diligente. Come risposta il datore di lavoro ha inviato per raccomandata lacon effetto immediato. La Fim-Cisl ha attivato l’ufficio legale per tutelare l’operaio 48enne per una possibile causa in tribunale.