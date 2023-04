La veggente di Trevignano ospite da Bruno Vespa: «Il sangue delle lacrime della Madonna è vero, analizzato dai carabinieri»

La veggente di Trevignano è apparsa oggi in collegamento al programma di Bruno Vespa "5 minuti". Il conduttore le ha chiesto informazioni circa le accuse che le lacrime della madonna non fossero di sangue umano, bensì di maiale. "Un'assurdità che siano di sangue di maiale - ha risposto la donna -, non è certificato assolutamente. Ma solo un pensiero di un giornalista. Il sangue è stato analizzato dai carabinieri dei Ris. Non abbiamo ancora avuto gli esiti. Dal 2016 non abbiamo ancora avuto i risultati delle analisi".

Il giornalista chiede all'avvocato della donna presente in studio: "Ma qui non c'è il reato dell'art. 661, ovvero l'abuso della credulità popolare?. Il legale risponde: "Si tratta di un illecito amministrativo. Ciò che è importante è che non vengano raccontate menzogne".

E Vespa conclude: "Per credere alla Madonna non c'è bisogno di vederla piangere".