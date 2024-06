La "veggente" di Trevignano indagata per truffa: un ex adepto le ha donato 123mila euro, si è pentito e l'ha denunciata

Gisella Cardia, la "veggente" di Trevignano Romano, è indagata per truffa insiema al marito Gianni Cardia. La coppia è finita sul registro degli indagati della procura di Civitavecchia dopo le denunce di Luigi Avella, ex funzionario del ministero dell'Economia e adepto della veggente, che le avrebbe donato 123mila euro all’associazione Madonna di Trevignano per poi pentirsene.

La denuncia di Avella

La notizia dell'iscrizione dei due nel registro degli indagati per truffa è stata svelata nella trasmissione Mattino Cinque su Canale Cinque.

Il legale della coppia, Giuseppe Marazzita, ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna notifica.

«Ho dato in tutto 123 mila euro tutto con bonifici per fare degli acquisti: le panche, la recinzione, una macchina e tante altre cose. Di questi, 30 mila euro li ho dati al marito per sostenere le spese della logistica. Quando ho scoperto che qualcosa non andava mi sono allontanato», aveva raccontato Avella a Repubblica.