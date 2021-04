Velletri, incidente sul lavoro: operaio di 45 anni muore folgorato dai cavi elettrici

Incidente sul lavoro a Velletri. In via Di Mario, un operaio di 45 anni originario di Terracina è morto perché con il braccio meccanico della gru con cui stava lavorando ha toccato i fili dell'alta tensione. È rimasto folgorato sul colpo. Sul posto, per i rilievi, la polizia di stato e gli ispettori del lavoro della ASL Roma 6.

Incidente mortale vicino Roma

È morta la donna investita da un Suv di colore scuro ieri sera a Santa Maria Mole, comune di Marino. L'incidente è avvenuto alle 21.45, quando su via Appia Nuova al km 17.500 un'auto è passata con il rosso in diretazione Albano e ha travolto la signora, deceduta al policlinico di Tor Vergata dove era stata portata per le cure. I carabinieri stanno indagando e hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza.