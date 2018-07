Migranti, 44 nel Siracusano a bordo di barca a vela dalla Turchia

barca a vela rimasta incagliata di frotne alla riserva.



dagli uomini del gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina sulla strada Noto-Pachino nel Siracusano dopo essere sbarcati nella riserva di Vendicari. Si erano incamminati dopo essere arrivati a bordo di unarimasta incagliata di frotne alla riserva.

Quarantaquattro, uomini, donne e bambini, sono stati bloccati in strada nel SiracusanoSono 27 afghani, nove iracheni e otto iraniani. Sarebbero partiti sei giorni fa dalla Turchia pagando circa 5.000 euro e persona. Erano su una barca a vela di 38 piedi, denominata Hugin, battente bandiera degli Stati Uniti, condotta da due russi, al momento irreperibili, dei quali sono in corso le ricerche. I migranti saranno accolti nella tendopoli del porto commerciale di Augusta mentre la barca, dopo il disincaglio, sarà condotta a Marzamemi di Pachino per il sequestro disposto dalla Procura di Siracusa.