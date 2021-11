Covid Veneto, balzo dei contagi: raddoppiati rispetto al giorno prima, aumentano (anche) i ricoveri

Il virus prova a rialzare la testa. Nuovo balzo in alto dei contagi Covid in Veneto, che in sole 24 ore registra 883 nuovi positivi, ed anche 7 vittime. Per i casi, si tratta di un dato doppio rispetto a quelli degli ultimi giorni (ieri erano 432). Lo riferisce il bollettino della Regione.

Covid, bollettino oggi 8 novembre: 4.197 nuovi casi e 38 morti. In Friuli tasso positività superiore al 10%

APPROFONDIMENTI COVID Quarta ondata, il piano anti-chiusure: terza dose, proroga stato... LA PANDEMIA Covid Marche: ragazzina di 13 anni intubata in rianimazione, è... LE MISURE Austria, da domani lockdown per i non vaccinati. Ecco perché... L'INTERVISTA Contagi Covid, Cartabellotta: «Un milione di dosi a settimana,... L'INTERVISTA Contagi Covid, Cauda (Gemelli): «Troppi assembramenti,i... IL CASO Contagi Covid, picco «a Natale». Zona gialla: Veneto,... MONDO Variante Delta, tornano i contagi a Wuhan: test su 11 milioni di... MAIORCA Variante Delta, a Maiorca maxi focolaio: 850 ragazzi contagiati

Quarta ondata, il piano anti-chiusure: terza dose, proroga stato emergenza e green pass fino a giugno

Il conteggio degli infetti da inizio epidemia si porta a 486.261, quello dei decessi a 11.856. Prosegue la crescita delle persone attualmente positive, 13.170 (+ 267. L'andamento dei dati ospedalieri segue il peggioramento della situazione epidemica: i ricoverati in area non critica sono 261 (+4), quelli in terapia intensiva 58 (+6).