Virus, in Veneto crescono i contagi: 127 in un giorno. Marche-record: mai così tanti positivi da inizio maggio

Cresce il numero dei contagiati in Veneto: nelle ultime 24 ore i positivi sono 127 in più, portando il dato totale dei casi registrati a oggi a 21.012. I pazienti attualmente positivi al Covid sono 1.470 mentre i casi in isolamento domiciliare sono 5.963.

Impennata di casi di contagio da coronavirus anche nelle Marche: ne sono stati rilevati 32. Era dagli inizi di maggio che il numero dei positivi in un giorno non superava quota 30 (40 il 9/5). Dei casi di ieri ne sono stati riscontrati 19 in provincia di Pesaro Urbino, sei in quella di Ascoli Piceno, quattro in provincia di Ancona, uno a Macerata e due riguardanti persone da fuori regione. Nell'ultima giornata, fa sapere il Gores, sono stati analizzati 1.280 tamponi: 681 nel percorso «nuove diagnosi» e 599 nel percorso «guariti». I nuovi casi comprendono rientri dall'estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi, contatti domestici e screening ospiti strutture residenziali.



