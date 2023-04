Venezia, bus a fuoco sul Ponte della Libertà. L’autista si ferma e salva i passeggeri facendoli scendere in tempo

Autobus in fiamme a Venezia sul Ponte della Libertà. L'incendio oggi, 21 aprile, attorno alle 14.30 quando il mezzo ATVO (alimentato a gasolio) ha preso fuoco. A bordo c'erano otto turisti che sono stati fatti immediatamente scendere dall'autista. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. In via precauzionale è stata tolta anche l'energia elettrica alla linea del tram notevoli i disagi per la viabilità e per i pendolari. Stando alle prime informazioni, riporta il Gazzettino, a prendere fuoco sarebbe stato il motore. Chiuso temporaneamente il Ponte della Libertà.

L'autobus in fiamme

L'autobus - la navetta tra l'aeroporto Canova di Treviso e piazzale Roma a Venezia - era partito alle 13.15 da Treviso, aveva effettuato una sosta a Mestre dove erano scesi quasi tutti i passeggeri ripartendo alla volta di Venezia con tre persone a bordo. Circa a metà del ponte l'autista si è accorto del fumo, per cui ha fermato immediatamente il mezzo, facendo scendere gli otto passeggeri ancora a bordo. Lo stesso autista ha provato a spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione, ma ormai l’incendio aveva iniziato ad avvolgere il mezzo in modo irreparabile. Un intervento a sangue freddo e puntuale, quello dell’autista.

Nessuna persona è rimasta ferita. Completamente distrutto il mezzo. Si tratta di un bus acquistato circa 5 anni fa per una spesa di 250mila euro. Solo una volta che sarà spento l’incendio sarà possibile effettuare l’approfondimento tecnico per capire da dove siano partite le fiamme.

Traffico bloccato

Altissima la colonna di fumo, visibile anche a chilometri di distanza che ha allarmato i cittadini. Il traffico è stato bloccato e la coda arriva già dalla zona del parco San Giuliano. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118 e la polizia locale che ha scortato i soccorsi arrivati in contromano lungo il ponte.