Venezia, cacciatore entra in un giardino privato e uccide il cane: proprietaria sotto choc

Quello che è accaduto in un giardino privato ha dell'incredibile. Sì perché a rimetterci la vita è stato un povero cane che se ne stava tranquillamente nel prato di casa sua. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo a Cavarzere, località della città metropolitana di Venezia. Lì vive un cane, dal mantello pezzato, è stato adottato dalla sua padroncina che, dopo averlo preso al canile, lo ha ribattezzato Tyson. È un giorno come tanti quando, improvvisamente, nel giardino si presenta un intruso. È un cane da caccia che, chissà per quale motivo, si è intrufolato nella proprietà privata e adesso è a tu per tu con Tyson.

La proprietaria, sorpresa, sembra preoccuparsi. I due cani iniziano a rincorrersi, forse stanno semplicemente giocando ma la donna decide di intervenire. Così richiama e cerca di prendere il suo cagnolone. A quel punto, però, come ha successivamente raccontato sui social Gabriella Gibin della Commissione Tutela Diritti Animali Rovigo che ha diffuso le drammatiche immagini che pubblichiamo, entra in scena il cacciatore.

L'uomo, entrato nel giardino, stando a a quanto denunciato dalla Gibin, non ci pensa due volte e, imbracciato il fucile, spara lasciando la signora sotto choc. Il primo colpo colpisce Tyson uccidendolo, l'altro colpisce il cartello che aveva affisso la proprietaria nel giardino e che, corredato da una fotografia del cane, recitava: "Io vivo qui, Tyson".

Già, perché Tyson, dopo l'arrivo dei carabinieri, è stato prelevato per le analisi necessarie alla ricostruzione di fatti che, al momento, non trovano giustificazione alcuna. «Ho parlato con la signora vittima di questo atto di crudeltà e violenza inaudita, ha spiegato la Gibin della Commissione Tutela Diritti Animali Rovigo. Mi ha raccontato, ha sottolineato, che non dorme più e la notte rivive la scena con quel cacciatore che spara al suo cane». L'uomo è stato denunciato.