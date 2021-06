Venezia, il cane scappa sui binari: 33enne lo insegue, travolto e ucciso dal treno sotto gli occhi della fidanzata

Choc a Marghera (Venezia). Il cane sfugge al controllo dei padroni e così un uomo di 33 anni, nel tentativo di inseguirlo, è morto travolto da un treno. L'incidente è avvenuto la scorsa notte nei pressi della linea ferroviaria a Marghera.

Donna sul ponte vuole buttarsi di sotto, salvata dal cane vigile del fuoco. «Ha sorriso appena l'ha visto»

APPROFONDIMENTI REGNO UNITO Donna sul ponte vuole buttarsi di sotto, salvata dal cane vigile del...

Morto travolto dal treno, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava passeggiando assieme alla fidanzata, e avrebbe attraversto i binari per recuperare l'animale, sfuggito al suo controllo. Anche il cane è stato ucciso dal convoglio.

La donna in stato di choc

L'incidente è avvenuto alle ore 0.37, mentre la coppia, di nazionalità spagnola, passeggiava assieme a tre cani lungo la massicciata ferroviaria nei pressi della stazione di Porto Marghera. Sull'uomo è piombato il treno Regionale diretto a Verona, che portava 60 viaggiatori a bordo, che non ha potuto evitare l'impatto e ha fermato la propria corsa alla stazione. Le urla della ragazza sono state sentite da alcune persone che stavano attendendo l'autobus per Venezia in una vicina fermata in via della Libertà, strada che costeggia la ferrovia. Con l'aiuto del conducente di un bus hanno soccorso la donna, che era in stato di choc, e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti Polizia ferroviaria, Vigili del fuoco e operatori del Suem. Le operazioni di recupero della vittima, assieme alla carcassa dell'animale, sono terminate alle ore 2.35 e la circolazione ferroviaria è ripresa alle 3.10.