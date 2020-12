Venezia, il Mose non si alza. Il procuratore di San Marco: «Situazione drammatica»

Allarme a Venezia, il Mose non si alza e il centro finisce sotto l'acqua alta. Torna l'allerta per la basilica di San Marco: «La situazione è terribile, siamo sotto l'acqua in maniera drammatica», dichiara Carlo Alberto Tessein, Procuratore della Basilica di San Marco. L'acqua alta ha invaso nelle ultime ore la città, senza l'entrata in funzione del Mose. «Il nartece è completamente allagato - spiega Tessein, raccontando i danni nell'edificio sacro - e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne». Torna l'incubo dell'acqua alta che mette a serio rischio i monumenti millenari.

«Sono al Centro Maree per seguire l'evolversi della situazione: il prossimo massimo di 145 centimetri è alle 16.40, a causa del rinforzo anomalo del vento. Il sistema Mose non è attivo», conferma in un tweet il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Già intorno alle ore 12, l'acqua alta a Venezia aveva toccato una massima di 122 centimetri, con parte della città allagata. La rilevazione era riferita al punto mareografico di Punta della Salute.

Le condizioni meteo sono peggiorate in mattinata, tanto che le previsioni di marea sono state aggiornate dal Centro previsioni e segnalazione maree del Comune di Venezia attorno alle 12, con il picco portato da 125 centimetri e 135, sempre per le 15.10. In città le sirene sono così tornate a suonare, mentre il sito del Comune avverte che "il sistema Mose non è attivo". Il centro storico è in buona parte sott'acqua.

