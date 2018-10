Principio d'incendio alla Fenice, due vigili del fuoco in ospedale

A quel punto sono scattate le procedure di evacuazione dal teatro, che tuttora ha i telefoni staccati: «Il presidio presente 24 ore su 24 ha permesso che anche oggi, giornata di riposo del teatro, il principio d'incendio fosse stato subito domato evitando che si potesse incorrere in disgrazie», ha proseguito Ortombina. Al momento si stanno verificando le condizioni: «Abbiamo evacuato il teatro per la sicurezza di tutti i lavoratori - prosegue il sovrintendente - vogliamo che siano sempre tutti al sicuro, ora attendiamo che si concludano le operazioni di verifica e il ripristino delle condizioni normali». Infine Ortombina ha spiegato come probabilmente l'attività del teatro non subirà alcuno stop: «Stiamo preparando Semiramide al teatro Malibran, questo è un periodo di attività intensa per il Teatro, ci sono spettacoli, ma confidiamo che non ci siano problemi».